Fico bianco, la scoperta arriva fino all'Onu da Prignano Cilento

Il fico bianco del Cilento arriva all’Onu ed entra nel nuovo capitolo di “Paesini”, il progetto nato dalla collaborazione tra What Italy Is, collettivo di Content Creator che ha lo scopo di raccontare l’Italia oggi, ed EOLO, Società Benefit e operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite la tecnologia FWA.

Le storie

Sono 52 le storie che vivranno sui social e che racconteranno i luoghi remoti del Paese e le storie di persone comuni che proprio in queste località, anche grazie a internet, sono riuscite a realizzare il proprio sogno di vita. In questo caso, la tappa del collettivo è Prignano Cilento, a 60 chilometri da Salerno. Il team ha incontrato il geologo Antonio Longo, fondatore dell’impresa “Santomiele”. Su queste colline, racconta Antonio, il territorio determina il destino dei fichi, la cui coltivazione, in passato, non è mai stata considerata particolarmente importante. Eppure, "l’umidità del mattino, che attraversa le colline e scende verso Agropoli e la piana di Paestum, determina la grandezza del fico bianco di questa zona, sensibilmente maggiore rispetto ad altre piante di fico più diffuse in Italia"

La trasformazione del fico

Dal recupero della coltivazione familiare di inizio ‘900, Antonio ha sviluppato un processo di lavorazione naturale, investendo sempre in conoscenza e portando avanti la trasformazione del fico attraverso la ricerca e lo sviluppo di un flusso di lavoro armonico, che racchiuda l’identità del luogo in cui vive. Nella visione di Santomiele, design, cultura e arte si intrecciando con la tecnologia, grazie anche alla collaborazione con l’Università di Salerno che sviluppa soluzioni utili a mantenere i processi naturali, primo fra tutti il rispetto dei tempi di essiccazione dei fichi e la loro trasformazione. Non è un caso che questa piccola impresa, posta in un territorio non storicamente solido nel fare sistema, sia stata candidata all’Onu per rappresentare l’Europa alla giornata dedicata alle piccole e medie imprese, per il loro modello di impresa sostenibile, dove i valori sono nelle persone e nei prodotti locali (obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu). Grazie a Internet, il lavoro e la passione di Antonio e dei suoi collaboratori sono evidenti sul sito dell’impresa, adibito ad e-commerce per la vendita dei prodotti, e sui social dove emerge l’obiettivo di coltivare un sogno, valorizzando la propria terra.