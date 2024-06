"Caro Alessandro, oltre a farti gli Auguri per la tua Prima Comunione, il tuo animo così sensibile ci ha commosso tantissimo - dicono i volontari - Grazie Alessandro e complimenti per il tuo piccolo...grande cuore".

Commozione al Canile di Cava De' Tirreni: come racconta la referente della struttura, Teresa Salsano, nel ricevere il Sacramento della Prima Comunione, il piccolo Alessandro Campopiano ha pensato agli amici a quattro zampe senza casa. Il bimbo ha avviato una raccolta di donazioni tra gli invitati alla cerimonia, per poi consegnare personalmente il ricavato al Canile.

"Non voglio regali per la mia Prima Comunione, ma aiuti per il Canile": il cuore grande del piccolo Alessandro