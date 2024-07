La Puzzle Aps presenta la Prima Edizione del Festival dell’Unicità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Domenico Vicinanza del Comune di Battipaglia, alla presenza della Sindaca Cecilia Francese, la conferenza stampa di presentazione della Prima Edizione del Festival dell’Unicità, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Puzzle APS. La manifestazione si terrà il 12 ed 13 Luglio 2014 presso Il Giardino dei Libri in via Lettonia 1 in Battipaglia



La due giorni avrà come cornice un contest musicale al quale parteciperanno venti artisti, tra solisti e band musicali, che si scontreranno fino all’ultima nota. Ma il cuore pulsante del Festival sarà la premiazione di personalità del nostro territorio che si sono distinti in ambito sociale, culturale e musicale.

Di seguito i premiati della Prima Edizione del Festival dell’Unicità:



- ENRICA SCIELZO – The Lookmarer | PREMIO OLTRE LE APPARENZE;

- ANDREA PICARIELLO – Scrittore e Giornalista | PREMIO MIGLIORE SCRITTORE EMERGENTE;

- BENNY RONCA – Speaker Radiofonico | PREMIO ALLA CARRIERA RADIOFONICA;

- TERESA GIORDANO – Esempio di forza e determinazione | PREMIO DONNA CORAGGIO:

- LUCIO CAMMAROTA – Padre forte e determinato | PREMIO PAPA’ CAMMINO;

- GIUSEPPE FALCIANI – Nutrizionista e biologo | PREMIO A TUTTO CUORE;

- ALE & CATE – Travel bloggers | PREMIO UN VIAGGIO D’AMORE.



“Siamo fieri ed orgogliosi di aver creato questo festival – spiega il Presidente della Puzzle Aps Raffaele Scocozza – poiché siamo riusciti a riunire non solo giovani provenienti da tutta la provincia ma dei veri e propri artisti pronti a sfoggiare la propria unicità sul palcoscenico”.



I cantanti in gara saranno osservati da una giuria di professionisti del mondo della musica e dello spettacolo: i vocal coach Angelo Russo e Jana Manira, presidenti di giuria, il Direttore dell’Accademia Performing Arts Cube Angelo Tonto, lo speaker radiofonico Guido Mastroianni, la pedagogista Angela Marigliano, il formatore Alfonso Angrisani, la consulente di immagine Mara Rusto.



La giuria avrà il compito di dare un parere non solo tecnico ma anche emozionale sulle esibizioni dei semifinalisti: solo dieci concorrenti avranno accesso alla finale del 13 luglio. Al primo classificato verrà assegnato un premio di € 500,00 e poi verranno assegnati dei premi speciali messi a disposizione dalla presidente di giuria Jana Manira



Non solo musica ma anche e soprattutto testimonianze e storie uniche. L’Associazione Puzzle Aps si è circondata di personalità che racconteranno la propria storia speciale.



“Il nostro concetto di unicità non è complicato – spiega il direttore artistico del Festival Clemente Donadio – Unicità per noi è semplicemente essere d’esempio per il prossimo, donare il proprio talento e la propria esperienza a chi ha bisogno di rinascere e combattere ogni giorno non solo per i propri ideali, ma per la vita”.



Tantissimi saranno gli ospiti che coloreranno le due serate per comunicare il messaggio di unicità attraverso il proprio talento: il soprano internazionale Annalisa D’Agosto, la girl band Sound Ladies, la scrittrice Gabriella Naddeo e la band ebolitana Iride e Marte.

L’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 Luglio a partire dalle ore 20.00 presso Il Giardino dei Libri, in Via Lettonia 1 in Battipaglia (SA) con la Prima Edizione del Festival dell’Unicità.



"Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità"

(Paolo Crepet)