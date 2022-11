Curiosità: prima neve sul Cervati, ai piedi dell'arcobaleno

Si imbianca il Monte Cervati, a Sanza: è arrivata la prima neve, nel nostro territorio. Durante la notte, da quota 1100 e fino ai 1898 sul livello del mare, sulla montagna si è adagiato un velo di neve.

Foto Cervati Meeting

Incantevole la cornice paesaggistica, impreziosita da uno splendido arcobaleno: in moto, dunque, l'organizzazione turistica per dar vita a nuove occasioni di svago per gli amanti delle ciaspolate sulla neve e delle escursioni sul Cervati.