Primark prosegue nella sua crescita in Italia con un investimento di oltre 50 milioni di euro e cinque nuovi store che verranno inaugurati prossimamente. Fra questi vi è quello che verrà inaugurato nel centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano.

L'apertura

“Negli ultimi otto anni - spiega Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia - Primark ha avuto una crescita significativa in tutta Italia, potendo attualmente contare su 15 negozi in 10 regioni, senza mostrare alcun segno di rallentamento. Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare un ambizioso investimento nel nostro portfolio di punti vendita, confermando così la nostra strategia di crescita a lungo termine in Italia. Questo entusiasmante piano di espansione creerà nuove opportunità di lavoro e avrà un impatto positivo sulle comunità locali nelle quali apriremo i nostri nuovi negozi. Nelle città in cui già siamo presenti, sappiamo che i nostri clienti apprezzano molto la nostra offerta di moda, beauty e articoli per la casa dal miglior rapporto qualità-prezzo, abbinata a un'esperienza in-store davvero unica e coinvolgente. Pertanto, non vediamo l'ora di portare il brand Primark a sempre più clienti in tutta Italia nei prossimi anni”.