Relax, sport e divertimento: in tanti partecipano al “Salerno Wellness Weekend”

E’ iniziata oggi la kermesse del benessere denominata “Salerno Wellness Weekend”, in programma il 21 e 22 ed il 28 e 29 maggio nel capoluogo. Un’iniziativa di carattere divulgativo, inclusivo e di stimolo per i cittadini alla ricerca del benessere psico-fisico con uno sguardo attento ad una corretta alimentazione, alla postura, all’attività fisica.

Il programma

In questo weekend le iniziative – come mostrano le foto di Antonio Capuano – sono in corso al Solarium di Santa Teresa, il prossimo invece alla “Terrazza lungomare Colombo”. Durante i due weekend saranno allestite ed organizzate aree dedicate nelle quali gli utenti potranno prendere parte gratuitamente a seminari e workshop teorico pratici, dimostrazioni e sessioni di allenamento per approfondire tutto ciò che ruota intorno al mondo del “Wellness” e quindi anche alimentazione, postura, anti-aging e altro.