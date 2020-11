"Primo Levi e la città di Battipaglia": il progetto

Primo Levi diventa cittadino di Battipaglia. Ventuno tra associazioni ed organizzazioni battipagliesi si riuniranno per ricordare il celebre scrittore, icona della letteratura mondiale, e per ribadire e rinforzare i valori che egli incarna: questo il progetto presentato all’Amministrazione comunale di Battipaglia. Lo spunto nasce dal singolare legame tra lo scrittore torinese e Battipaglia:

Quando il 13 dicembre 1943 Primo Levi - da pochissime settimane entrato a far parte di una banda partigiana - viene catturato dalla milizia, ha con sé documenti falsi secondo i quali risulta nato a Battipaglia. Il caso o il destino vuole che sia di Battipaglia anche il soldato che lo arresta.

Il progetto

Il progetto, coordinato da Giovanni Colucci, libraio e bibliografo, e da Luigi Viscido, grafico e autore tra l’altro dell’iniziativa l’Arca dei Marchi, è già stato protocollato in Comune e sollecita l’Amministrazione ai seguenti passi:

il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria a Primo Levi

l’istituzione del 13 dicembre come “Giornata in Memoria di Primo Levi”

l’istituzione del “Fondo Primo Levi” all’interno della biblioteca comunale

I firmatari del progetto, che ha ricevuto il sostegno del professor Giovanni De Luna e del Centro Studi Internazionale Primo Levi di Torino, per quest’anno si impegnano a raccogliere il primo nucleo di opere di Primo Levi per il Fondo e a dar vita a una serie di iniziative online per il 13 dicembre, costretti dalla pandemia a rinunciare ad eventi in presenza. Tuttavia, nella speranza di una normalità ripristinata, metteranno in cantiere per il 13 dicembre 2021 una serie di reading, mostre ed eventi sulla figura di Primo Levi lungo l’arco di tempo che porta al 27 gennaio successivo, Giornata della Memoria.

Si tratta di una iniziativa davvero importante per la città di Battipaglia, che ha l’ambizione di voler essere solo il primo passo di un lungo percorso di collaborazione tra le associazioni e di azioni volte a recuperare per Battipaglia la propria memoria storica e a ribadire il valore della cultura per il vivere civile.

Le associazioni aderenti

Aderiscono al progetto Primo Levi e la città di Battipaglia le seguenti associazioni ed organizzazioni:

ANPI – COMITATO PROVINCIALE DI SALERNO;

AUSER BATTIPAGLIA;

ARCI - AUT AUT; BATTITINERA;

CIVES ET CIVITAS;

CITTADE - ASSOCIAZIONE CIVICA;

FIDAPA BPW ITALY;

HISTORIA NOSTRA;

IL GIARDINO DEI LIBRI;

I LIBRONAUTI;

IL MONDO A COLORI;

IL PICCOLO DI BATTIPAGLIA;

INNER WHEEL PAESTUM CITTÀ DELLE ROSE;

LEGAMBIENTE - CIRCOLO “VENTO IN FACCIA”;

LE MARIANNE;

LIBERA - PRESIDIO DI BATTIPAGLIA;

LIONS CLUB EBOLI BATTIPAGLIA HOST;

NON SEI SOLA BATTIPAGLIA;

ORE D’OTIUM;

ROTARY CLUB BATTIPAGLIA;

SILARUS;

VOLOALTO.

