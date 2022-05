I Granata restano in A, Priscilla Salerno a seno nudo in via Roma: il video è virale

"Forza Granata ragazzi": lo ha detto la pornostar Priscilla Salerno che, come promesso, intorno alla mezzanotte ha offerto il suo "regalino" ai tifosi, dopo la salvezza raggiunta dalla squadra che resta in serie A.

La sorpresa

In via Roma, Priscilla Salerno ha mostrato il seno, battendo le mani, stando ben attenta che la sciarpa della Salernitana non "ostruisse" la visuale. Il video del suo "incoraggiamento" sui generis è diventato virale.