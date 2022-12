Problemi tecnici alla struttura, rinviato lo spettacolo di venerdì 14 dicembre al teatro “De Berardinis” di Vallo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ stato rimandato al prossimo 18 febbraio 2023 l’atteso spettacolo della comica Emanuela Aureli in programma al teatro De Barardinis venerdì 16 dicembre. Lo comunicano i direttori artistici del cartellone Carlo Sacchi e Gerri Guerrieri dopo un problema dell’ultima ora. Così, dopo aver avvisato l’artista ternana si è deciso di comune accordo di rimandare a dopo le feste l’evento, quando la situazione sarà risolta. Sarà quindi il secondo spettacolo della stagione che, a questo punto, verrà inaugurata il 14 gennaio da Giovanni Vernia come da cartellone. Nel frattempo Sacchi e Guerrieri fanno sapere a quanti hanno già pagato il ticket che, se lo vorranno, saranno rimborsati ( inviando un messaggio al profilo Wonderland Palinuro sia su Facebook che su Instagram ) o potranno assistere allo spettacolo nella nuova data. “Ringraziamo , sottolineano i direttori artistici , quanti hanno già acquistato biglietti ed abbonamenti , ma sopratutto la Signora Aureli e il marito Sergio per la loro squisita professionalità”’. Appuntamento quindi a sabato 14 Gennaio, quando per la prima volta nel Cilento Giovanni Vernia ed il suo show apriranno la prima stagione teatrale del De Berardinis .