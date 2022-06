Corpus Domini: la solenne processione presieduta dall'arcivescovo a Salerno

Si terrà domenica 19 giugno, alle ore 19, in occasione della solennità del Corpus Domini, la solenne processione presieduta dall'arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi, con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale, del clero cittadino, dei diaconi permanenti, dei religiosi e religiose, della comunità del Seminario Metropolitano, delle Confraternite della città, delle autorità civili e militari, delle associazioni cattoliche e volontariato, del coro diocesano e dal popolo fedele.

Il percorso

Il percorso della processione sarà piazza Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, salita via Duomo e chiesa cattedrale con la celebrazione della Santa Messa al rientro. La processione e la celebrazione eucaristica in Cattedrale saranno trasmesse in diretta sul canale 73 del Digitale Terrestre, TDS Salerno. Prevista una folta partecipazione di fedeli.