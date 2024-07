Madonna del Carmelo: è il giorno della processione, rione in festa

Rione Carmine in festa, per la festa della Madonna del Carmelo. E' in programma oggi, 16 luglio, alle 18:30, la processione in onore della Vergine che attraverserà via Carmine, via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, piazza S. Francesco, con un saluto alla Parrocchia Maria SS. Immacolata, e soste presso la Clinica Tortorella, via Piave, via Pellecchia, piazza Casalbore, via Carlo Carucci. E, ancora, via Dalmazia, con un saluto alla Parrocchia di San Demetrio, via Cacciatori dell’Irno, via Farao, via Nizza, via Fabio, via S. Giovanni Bosco, via Naccarella, via Francesco la Francesca, con una sosta alla Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco, proseguendo per via Musandino, via Paolo Vocca, via M. Iannicelli, con una sosta all’edicola votiva, via Gelso, piazza Sinno con una sosta, via Carmine, piazza Mons. Bolognini, e, infine, il rientro presso la Porta Nuova del Santuario. Prevista, come sempre, una folta partecipazione di fedeli che affideranno a Maria le loro preghiere.

L'annuncio

"Alle ore 19 i devoti della Madonna del Carmine troveranno il percorso della processione ripulito da erbacce e rifiuti.

Seppure la puntuale gestione delle strade debba rappresentare la normalità, è stata necessaria un'attenzione superiore dagli uffici - anche su impulso dell’Assessore Massimiliano Natella - proprio in previsione dell'importante manifestazione religiosa, seconda a Salerno solo a quella di San Matteo". Lo ha fatto sapere il consigliere comunale Rino Avella: "In previsione della processione, e facendomi portatore degli interessi del quartiere al decoro ed alla pulizia, con Natella mi sono confrontato molte volte e le sue direttive sono state chiare e precise. La ditta incaricata, la Isam, riuscirà però a completare il lavoro solo successivamente, allorquando saranno ripulite anche le traverse di via Iannicelli. - prosegue-Ricordo, infine, che vige il divieto di sosta fino alle ore 23 del 16 luglio lungo tutto il percorso".