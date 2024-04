"La Pasqua dei Paganesi", bagno di folla alla processione della Madonna delle Galline

Grande folla, a Pagani, per la tradizionale processione della “Madonna delle Galline”. Migliaia di persone - tra canti, coriandoli e preghiere - hanno seguito la Statua della Vergine lungo le strade della città. Da Viale Trieste a Piazza Sant’Alfonso (dove c’è stato il tradizionale scambio dei doni tra redentoristi e l’Arciconfraternita della Madonna delle Galline in ricordo dell’omaggio che anticamente Sant’Alfonso faceva alla Madonna) e poi ancora in altre zone abitate fino al rientro nel Santuario.

Una giornata piena di emozioni e colori, quella che Monsignor Giudice ha definito “la Pasqua dei Paganesi, nell’ottava di Pasqua”. Presenti tutte le autorità civili, militari e religiose insieme a tantissimi fedeli, giunti anche da fuori provincia, per partecipare ad un evento storico durato oltre 15 ore.

La foto sono di Guglielmo Gambardella