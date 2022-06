La Costiera e Cava in festa, per la Madonna dell'Avvocata: bagno di fedeli sul Monte Falerzio

Commozione e preghiere, il 6 giugno, sul Monte Falerzio di Maiori, per i festeggiamenti in onore della Madonna dell'Avvocata. Dalla Costiera Amalfitana e da Cava de' Tirreni, infatti, i fedeli sono saliti in pellegrinaggio a onorare la Vergine, dopo i due anni di stop per la pandemia. La mattina è stata celebrata la messa solenne dal Padre Abate Monsignor Michele Petruzzelli. Poi, tra tammorre, lanci di petali ed inni la processione nel piazzale del Santuario. "Tutti noi abbiamo davanti agli occhi questi due anni difficili, tante le persone che abbiamo perso - ha detto alla comunità don Rosario Petrone, parroco di San Demetrio e Cappellano del Carcere - Non possiamo non ricordare il caro Padre Gennaro: grazie a lui questa festa ha ripreso la dimensione della fede. Con amore ci rivolgiamo a Maria ancora una volta, vogliamo correre dietro di lei come figli pronti ad accogliere la strada da seguire. Siamo venuti fin qui per affidarci a Lei, abbiamo portato nel profondo del nostro cuore le tante grazie che vogliamo a lei chiedere, come figli", ha aggiunto don Rosario.

Un'altra messa al Santuario si terrà, intanto, domenica 12 giugno, mentre lunedì 13 giugno ci sarà l'Ottava della Solennità. Celebrazioni sul Monte Falerzio, anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre.