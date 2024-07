Sant'Anna e San Gioacchino: il programma dei festeggiamenti a Canalone

Parrocchia di San Lorenzo Martire in fermento, per i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Anna e San Gioacchino che, quest'anno, si svolgeranno a Canalone. Al via, dal 16 luglio, gli appuntamenti religiosi che culmineranno il 26 luglio, giorno della festa, quando, alle ore 6, si terrà la benedizione del pane e dell'uva. A seguire, messe ogni ora dalle 7 alle 11 di mattina, mentre la processione è in programma alle 19.30 per le strade della città. Prevista, come da tradizione, una folta partecipazione da parte dei salernitani.