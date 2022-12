Salerno in festa: applausi, preghiere e fuochi per Santa Lucia e Sant'Aniello

Nonostante il tempo incerto, tanti salernitani hanno partecipato ai festeggiamenti per Santa Lucia e Sant'Aniello. Dopo le sante messe celebrate dal mattino presto al pomeriggio, alle 19 è partita dalla chiesa di via Roma la solenne processione che - come mostrano le foto di Antonio Capuano - ha attraversato diverse strade del centro cittadino. Applausi, preghiere e fuochi per i due Santi. Nel corso delle celebrazioni è stato premiato un uomo che fa il portatore delle statue da ben cinquant’anni.

Le altre messe

Anche domani, 14 dicembre, sante messe ogni ora dalle 5.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.30. Tanti, i salernitani devoti alla Protettrice della vista e a Sant'Aniello che prenderanno parte al corteo religioso.