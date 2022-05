Procida Capitale Cultura 2022: incontro al Comune di Salerno per rilanciare il turismo

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore al Turismo ed Attività Produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno Claudio Tringali hanno incontrato, a Palazzo di Città, l'assessore al Turismo, Attività Produttive, Mobilità del Comune di Procida Leonardo Costagliola. Un incontro cordiale che ha ribadito la piena collaborazione tra i due comuni nell'ambito del programma Procida Capitale 2022 della Cultura.

I dettagli

I legami tra Salerno e Procida sono numerosi ed eterogenei: la grande eredità storica e culturale, la ricchezza del patrimonio urbanistico, la vivacità artistica e culturale, i riferimenti letterari tra Alfonso Gatto, Elsa Morante ed Alberto Moravia, il piacere dell'enogastronomia. Sono basi feconde per favorire un flusso costante di turisti e visitatori desiderosi di vivere l'esperienza di scoperta e/o riscoperta di Salerno e dell'Isola di Procida. Un flusso ambidirezionale favorito in modo particolare dal collegamento marittimo diretto, in partenza quotidiana dalla Stazione Marittima di Zaha Hadid, tra Salerno e Procida. Un servizio inaugurato da pochi giorni che già registra grande gradimento. Nei prossimi mesi Salerno "esporterà" a Procida alcune attività culturali ed artistiche. Non mancherà nell'attesa edizione di Luci d'Artista Salerno 2022 un richiamo suggestivo ai colori meravigliosi dell'Isola di Graziella. Allo stesso modo alcuni eventi procidani saranno inseriti nel cartellone della programmazione estiva salernitana