"La cultura non isola, ma illumina"... di rosa il tempio di Athena a Paestum

Il tempio di Athena si illumina di rosa per l’avvio ufficiale dell’anno di Procida da Capitale Italiana della Cultura. "La cultura non isola" è lo slogan proiettato, questa sera, sul tempio per celebrare l’incantevole isola della nostra regione. Capaccio Paestum e il Parco archeologico sono stati scelti, nella provincia di Salerno, per supportare simbolicamente l’iniziativa.

La curiosità

L’ennesimo importante successo per la Città dei Templi, dopo il secondo posto (dopo Assisi e prima di Firenze) quale Destinazione Culturale ricevuto nell’ambito del Premio Italia Destinazione Digitale 2021 alla TTG Travel Experience di Rimini. L’evento è realizzato in collaborazione con Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival Procida 2022 - Capitale Italiana della Cultura Ministero della Cultura Città di Capaccio Paestum.