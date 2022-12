Prodotti enogastronomici di qualità, l'assessore Caputo: "Puntiamo al Dop Campania"

Promuovere il territorio e le sue produzioni di eccellenza attraverso l’istituzione di un marchio certificato campano. È l'annuncio fatto dall'assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, nel corso di un convegno sui prodotti tipici e la dieta mediterranea tenutosi a Postiglione nell'ambito della prima edizione di "Strettule, i percorsi del gusto postiglionese", evento che si è svolto il 16, 17 e 18 dicembre nel borgo degli Alburni grazie alla collaborazione fra Comune, parrocchia, associazioni, Forum dei giovani ed imprenditori locali.

Un brand per il territorio

"Strettule - ha sottolineato il sindaco, Carmine Cennamo - rientra in un progetto ampio che guarda al futuro del Mezzogiorno perché come Comune vogliamo creare un brand che caratterizzi e faccia conoscere nel mondo le tipicità locali postiglionesi e degli Alburni che rappresentano, insieme alla storia e al buon vivere, una risorsa per il territorio e per il mondo dell’imprenditoria. Da Strettule vogliamo creare occupazione e lavoro nella nostra terra con la valorizzazione delle tipicità locali". A rappresentare le eccellenze del territorio gli imprenditori postiglionesi, che sono tra i più importati produttori di carni, liquori artigianali, olio extravergine d’oliva e vino della Campania. Proprio loro, nel corso del convegno, hanno chiesto alle istituzioni presenti (Regione in primis) interventi mirati sull’acceso al credito, sui fondi Psr e maggiori interventi per rafforzare il turismo e la commercializzazione dei prodotti tipici locali postiglionesi sui mercati di tutto il mondo.

Le parole dell'assessore Caputo

"La Regione - ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura Caputo - sta lavorando per far ottenere il marchio DOP Campania ai prodotti di eccellenza enogastronomica quali ambasciatori del territorio e dell’identità campana nel mondo. L’obiettivo è istituire un marchio certificato DOP Campania che tutelerà il territorio, l’ambiente, la storia e aumenterà il livello di redditività delle imprese campane, rafforzandone l’intera filiera"