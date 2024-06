Salerno, parte il progetto "All Inclusive - Sport inclusivo": le discipline coinvolte

Lo sport come strumento di inclusione, integrazione sociale e parità di trattamento: sono questi gli obiettivi del progetto "All Inclusive - Sport inclusivo" finanziato dall’Ambito S5, con gli assessorati alle politiche sociali dei Comuni di Salerno e Pellezzano, attraverso un bando della Regione Campania, su fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto è ideato dalla Polisportiva Linus ASD che promuove da sempre lo sport per persone con disabilità e realizzato in collaborazione con l’ASD Ginnastica Salerno, impegnata nella preparazione agonistica di atleti di ginnastica artistica, ma che si occupa anche di pratiche sportive per l’inclusione di persone disabili.

Le discipline

Cinque sono i percorsi sportivi specifici inclusivi gratuiti rivolti a giovani e adulti con disabilità, adeguati alle potenzialità di ciascun destinatario nelle discipline di:

- Ginnastica di base (in partenza a settembre 2024) in programma presso la Polisportiva Linus in Viale delle Querce a Salerno;

- Calcio a 5* (in partenza a settembre 2024) in programma presso in campetto di calcio dell’Associazione Quartiere Ogliara in Via Postiglione - Salerno;

- Bocce (in partenza a giugno 2024) in programma presso la Comunità Alloggio Casa di Vito in Via Giovanni XXIII zona La Mennola a Salerno e presso l’ASD A. Manzoni in Via D’Agostino n.18 Fratte Salerno;

- Ginnastica artistica (in partenza a settembre 2024) in programma presso il PalaDicerbo in Via Generale Clark n.103 a Salerno;

- Ginnastica ritmica (in partenza a settembre 2024) in programma presso la Polisportiva Linus in Viale delle Querce a Salerno.