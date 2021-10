Riqualificazione dell'ex scalo merci a ridosso della Cittadella: ecco il progetto

Cambia volto l'ex scalo merci a ridosso della Cittadella Giudiziaria, a Salerno, nel masterplan progettato dallo studio napoletano Smithbarracco e commissionato da FS Sistemi Urbani (società partecipata del gruppo Ferrovie dello Stato per la valorizzazione del patrimonio immobiliare). Il portale Invest in Italy lo ha pubblicato mostrando lo studio sulla riqualificazione dell'area che è situata nel cuore della città di Salerno e occupa gran parte dello scalo ferroviario – in via di dismissione – della storica Stazione Centrale di Salerno. In aderenza agli strumenti urbanistici vigenti, è stato sviluppato un Masterplan progettuale che offre alla città l’opportunità di sviluppare nel cuore della città nuove funzioni urbane strategiche e di ricucire in modo sostenibile due parti della Città attraverso nuove piazze, viali alberati e parchi attrezzati. Come riporta la pagina Arcan di Salerno, "l’idea di base è un processo di sviluppo urbano che reinterpreta il tessuto storico della Città, proponendo una struttura in continuità con il contesto di riferimento. In una zona strategica, fortemente interconnessa con il tessuto circostante e caratterizzata dall’elevata accessibilità, il progetto prevede lo sviluppo di nuove funzioni urbane di tipo commerciale, direzionale, turistico-ricettivo e residenziale, la realizzazione di un nuovo parco urbano attrezzato, la creazione di nuove condizioni di fruibilità urbana, anche tramite - la realizzazione di una la viabilità stradale e nuovi accessibilità perdonali, il potenziamento del sistema di connessione infrastrutturale tra la rete ferroviaria, il Trasporto Pubblico Locale e la mobilità privata".

Nuovi edifici, piazze, slarghi, passerelle, luoghi di sosta attrezzati e verdi disposti lungo gli assi del parco e dell’area circostante, in un sistema insediativo poroso: le nuove edificazioni ricalcano lo schema classico salernitano che scompone i propri palazzi lungo le direttrici dei percorsi della città, con edifici a corte aperti su piazze verdi per il tempo libero, il ristoro e i mercati. Portici ombreggiati e logge frangisole articolano i prospetti contenendo i consumi per gli uffici, terrazze panoramiche raffrescano e aprono verso i panorami le residenze. Cresce la curiosità.