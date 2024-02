“Il/la bambino/a al centro - progetto di interazione scolastica”: il protocollo d'intesa tra Provincia e Associazione Italiana Calciatori

Verrà siglato domanim mercoledì 28 febbraio , alle ore 11, nel salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino il protocollo d’intesa fra Provincia di Salerno e Associazione Italiana Calciatori per la realizzazione del progetto “Il/la bambino/a al centro - progetto di interazione scolastica” che prevede il potenziamento delle attività di avviamento alla pratica motoria dei bambini/e e dei ragazzi/e, in orario curriculare, presso le strutture scolastiche secondo modalità che saranno dettagliate nei documenti attuativi.

Sarà, dunque, presentato il progetto che le parti si impegnano a valorizzare per promuovere la consapevolezza che lo sport possa e debba affiancare il percorso scolastico per una equilibrata crescita educativa e formativa dei ragazzi/ragazze. Il progetto inoltre prevede anche il coinvolgimento di calciatori ex-professionisti nello sviluppo di attività collegate. Firmano il protocollo il presidente della Provincia Franco Alfieri e il calciatore Simone Perrotta per l’Associazione Italiana Calciatori, alla presenza della consigliera provinciale delegata alle politiche sociali e pari opportunità, Filomena Rosamilia.