Contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica: il progetto a Salerno

Contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica attraverso un approccio integrato che mette insieme istituzioni, agenzie educative, espressioni del terzo settore, questo è Hyping, progetto a valere sul PNRR (Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3) Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU attraverso l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Hyping darà vita ad un sistema integrato di attività con l’obiettivo di contrastare in particolare il fenomeno della dispersione scolastica, ma anche quello dell’impoverimento educativo nel territorio della periferia est di Salerno.

Il progetto vede come soggetto capofila la cooperativa sociale Insieme di Salerno e gode di un ampio partnerariato che fa riferimento ad un contesto territoriale più vasto, comprendendo oltre alla città di Salerno, anche i territori di Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana. Il partenariato è, infatti, composto da: Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali, Ente Autonomo Giffoni Experience, Istituto d’Istruzione Secondaria “Santa Caterina – Amendola” di Salerno, Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Salerno, Asd Zona Orientale Rugby Popolare Salerno, associazione DeArt Progetti, Aps Tandem Onlus di Salerno, Fmts Lavoro srl di Pontecagnano Faiano e Formamentis srl.

Hyping sarà presentato nel corso di una CONFERENZA STAMPA che si svolgerà presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno il prossimo 22 giugno con inizio alle ore 11.30. Interverranno Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, Paola De Roberto, assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Ilde Rinaldi, presidente della cooperativa sociale Insieme, soggetto capofila, Marco Cesaro, responsabile del dipartimento Progetti Speciali di Giffoni, Ida Lenza, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, Anna Rita Carrafiello, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “Santa Caterina – Amendola”, Silvino Giordano, Presidente dell’ADS Zona Orientale Rugby Salerno, Anna Maria Fortuna, Presidente dell’Associazione DeArt di Pontecagnano Faiano, Ciro Rusticale, presidente dell’Associazione Tandem Onlus, Francesca Viscido in rappresentanza di Formamentis e FMTS Group.

Il progetto, che avrà la durata di due anni, vede la partecipazione attiva dell’istituzione comunale, di due istituti scolastici e del tessuto professionale, civile ed associazionistico del territorio. Hyping si propone di elaborare un piano di intervento socio-educativo che vede la sinergia tra azioni intra ed extra-scolastiche funzionali allo sviluppo del potenziale di ragazzi nella delicata fascia di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni. Nello specifico, le attività si svolgeranno nei quartieri della zona orientale della città di Salerno: Sant’Eustachio, Fuorni, Mariconda e Mercatello.Laboratori, accompagnamento alle famiglie e sostegno alle genitorialità, affiancamento ai minori con bisogni speciali, percorsi di formazione e di orientamento professionale, potenziamento competenze Stem, attività sportive ed extrascolastiche, campus estivo, sono queste alcune delle azioni previste dal progetto Hyping che si pone l’obiettivo ambizioso di entrare nelle dinamiche territoriali, di uno specifico pezzo di territorio, per arricchirlo in termini di servizi e di offerta educativa.