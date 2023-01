Progetto Tennis Senza Barriere: la presentazione a Cava

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sautech Group invita per il 22 gennaio 2023 alle ore 11.00 presso il Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni (in via Marcello Garzia, 2), per l’evento inaugurale del progetto solidale “Tennis senza barriere”. Il progetto, sponsorizzato interamente da codesta società e patrocinato dal comune di Cava de’ Tirreni, prevede l’erogazione di un corso di tennis che si terrà da Febbraio a Giugno rivolto ad 8 ragazzi affetti da disabilità, scelti dal centro TE.RI e dall’associazione La Nostra Famiglia di Cava de’ Tirreni. Durante l’Open Day si darà il via al progetto con la consegna dell’abbigliamento e attrezzature a tutti i partecipanti. L’incontro sarà un’occasione per poter mostrare dal vivo la bontà dell’iniziativa che si prefigge lo scopo di avvicinare allo sport i ragazzi con diverse difficoltà, in modo da favorirne lo sviluppo psicofisico.