Pellezzano, ecco il programma della “Maratona Telethon”: tutti gli appuntamenti

Presentato, questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di Pellezzano, il ricco programma della “Maratona Telethon Pellezzano”, che come ogni anno vede coinvolto l’Ente in prima persona a sostegno della ricerca. Ad illustrare il programma è stato il sindaco Francesco Morra, affiancato dal presidente del consiglio comunale Marco Rago, ma anche il responsabile della sezione Telethon Pellezzano che ha curato l’organizzazione dell’intera maratona sul territorio di propria competenza.

Il commento

“Come ogni anno – ha detto il primo cittadino – è tradizione consolidata del nostro Ente supportare la maratona Telethon, iniziativa che da sempre organizza eventi e manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica finalizzata a sconfiggere le malattie rare. Da lunedì prossimo fino a domenica 18 dicembre, in vari punti delle frazioni del nostro territorio verranno organizzati spettacoli, cene solidali ed eventi socio-culturali per promuovere la raccolta di questi fondi che verranno poi destinati alla fondazione Telethon per la ricerca”. “Ringrazio sin da ora – ha concluso – quanti hanno aderito al programma messo in piedi dall’Amministrazione Comunale e a tutti i cittadini che avranno la sensibilità di offrire il proprio contributo per aiutare il prossimo e soprattutto per donare una speranza di vita migliore per coloro che vivono condizioni di disagio a causa di una qualsiasi patologia. Altro sentito ringraziamento va al presidente del Consiglio Comunale Marco Rago, che nella sua qualità di responsabile della sezione Telethon Pellezzano ha curato tutti gli appuntamenti sul nostro territorio”.

Il programma

Lunedì 12 dicembre , alle ore 18.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” alla frazione Coperchia inaugurazione della maratona “Telethon nel cuore di Pellezzano” promosso dal Comune di Pellezzano;

, alle ore 18.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” alla frazione Coperchia inaugurazione della maratona “Telethon nel cuore di Pellezzano” promosso dal Comune di Pellezzano; Martedì 13 dicembre , alle ore 20.00 presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia l’associazione “Sagra do’ Sciusciello” e l’associazione culturale “Napulantica” si uniscono per Telethon nello spettacolo dal titolo “Serate ‘e sentimento” con l’ “Ensamble Concerto Napoletano” con le più belle canzoni della musica napoletana allietate dalla voce dell’artista Nadia Pepe ;

, alle ore 20.00 presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia l’associazione “Sagra do’ Sciusciello” e l’associazione culturale “Napulantica” si uniscono per Telethon nello spettacolo dal titolo “Serate ‘e sentimento” con l’ “Ensamble Concerto Napoletano” con le più belle canzoni della musica napoletana allietate dalla voce dell’artista ; Mercoledì 14 dicembre , alle ore 16.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia maratona di spettacoli e sketch teatrali per Telethon con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano e conclusione della kermesse affidata all’orchestra e al coro dell’Istituto; alle ore 18.30 presso il bocciodromo comunale di Coperchia ci sarà l’inaugurazione del torneo di bocce categoria a coppie organizzato dall’ASD Garibaldi di Coperchia; alle ore 20.00 presso il Cinema Teatro “Charlot” della frazione Capezzano andrà in scena il Musical dal titolo “Forza Venite Gente”, il racconto della vita di San Francesco a cura del balletto “Artenikè”, della polisportiva Nikè diretto dalla Maestra Laura Sbordone ;

, alle ore 16.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia maratona di spettacoli e sketch teatrali per Telethon con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano e conclusione della kermesse affidata all’orchestra e al coro dell’Istituto; presso il bocciodromo comunale di Coperchia ci sarà l’inaugurazione del torneo di bocce categoria a coppie organizzato dall’ASD Garibaldi di Coperchia; presso il Cinema Teatro “Charlot” della frazione Capezzano andrà in scena il Musical dal titolo “Forza Venite Gente”, il racconto della vita di San Francesco a cura del balletto “Artenikè”, della polisportiva Nikè diretto dalla Maestra ; Giovedì 15 dicembre , alle ore 18.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia la Pro Loco di Pellezzano, in collaborazione con la Compagnia dell’Arte presentano “Una fiaba per Telethon” dal titolo “Il sogno di Camilla”; alle ore 21.00 presso il bocciodromo comunale di Coperchia gran finale del torneo di bocce categoria a coppia con premiazione delle squadre vincitrici;

, alle ore 18.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia la Pro Loco di Pellezzano, in collaborazione con la Compagnia dell’Arte presentano “Una fiaba per Telethon” dal titolo “Il sogno di Camilla”; presso il bocciodromo comunale di Coperchia gran finale del torneo di bocce categoria a coppia con premiazione delle squadre vincitrici; Venerdì 16 dicembre , alle ore 20.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Un Magico Natale” a cura della Movement Art Dance diretto da Sonia Saggese con la partecipazione degli allievi della scuola di danza e dell’artista Ahura di Muro quale ospite d’eccezione;

, alle ore 20.30, presso il Centro polifunzionale “Giovani +” di Coperchia andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Un Magico Natale” a cura della Movement Art Dance diretto da con la partecipazione degli allievi della scuola di danza e dell’artista quale ospite d’eccezione; Sabato 17 dicembre , alle ore 9.30, presso l’Istituto scolastico di Coperchia, sede della direzione didattica, si terrà l’appuntamento dal titolo “La scuola per Telethon”: il plesso di Coperchia aprirà le porte al territorio con una moltitudine di iniziative tese alla raccolta di fondi per la ricerca scientifica. In tale occasione sarà eseguito il concerto di Telethon a cua dell’orchestra e del coro dell’istituto comprensivo. Durante la giornata una rappresentanza di “Slow Food – Mercato della Terra Pellezzano” sarà con i bambini del plesso di Coperchia a sostenere la maratona Telethon; alle ore 20.30 presso la braceria de “La Casa di Anna” condotta da Carlo e Alessandro si terrà il gran Galà di Telethon con la cena solidale e il live show delle Sound Ladies;

, alle ore 9.30, presso l’Istituto scolastico di Coperchia, sede della direzione didattica, si terrà l’appuntamento dal titolo “La scuola per Telethon”: il plesso di Coperchia aprirà le porte al territorio con una moltitudine di iniziative tese alla raccolta di fondi per la ricerca scientifica. In tale occasione sarà eseguito il concerto di Telethon a cua dell’orchestra e del coro dell’istituto comprensivo. Durante la giornata una rappresentanza di “Slow Food – Mercato della Terra Pellezzano” sarà con i bambini del plesso di Coperchia a sostenere la maratona Telethon; presso la braceria de “La Casa di Anna” condotta da e si terrà il gran Galà di Telethon con la cena solidale e il live show delle Sound Ladies; Domenica 18 dicembre gran finale della maratona con la giornata che inizia alle ore 9.30 presso il Parco Wenner a via Filanda alla frazione Capezzano con i produttori di “Slow Food – Mercato della Terra Pellezzano” lieti di ospitare e sostenere la Maratona Telethon; alle ore 10.00 seguirà la benedizione presieduta dal don Alfonso Gentile, parroco di Capezzano; a seguire ci saranno brani di musica della tradizione popolare e religiosa dal titolo “La zampogna di Antonio Giordano” a cura del gruppo musicale “D’Altro Canto”; alle ore 11.00, presso la chiesa di San Clemente a Pellezzano capoluogo si celebrerà la Santa Messa con i volontari di Telethon con la partecipazione delle istituzioni locali e di tutte le associazioni coinvolte nella maratona; alle ore 15.30 presso il Palazzetto dello Sport “C.Longo” di Capriglia va in scena la VIII Edizione di “Ballando per la Vita” con balli di gruppo, di coppia sociali e coreografici, liscio da sala e standard con l’intrattenimento musicale a cura di RDI; alle ore 19.30 presso il Centro Polifunzionale “Giovani Più” a Coperchia Gran Finale della Maratona Telethon 2022 con l’edizione natalizia dello spettacolo “Sanremo Famosi” 1° Premio Michelina Barbarulo promossa dall’Associazione socio-culturale “Insieme per…”con la direzione artistica del M° Tania Curci.

Durante l’intera durata della maratona sarà possibile prenotare un album della “Grande Raccolta di Figurine: alla scoperta dei tesori di Pellezzano” a cura dell’Associazione Madre Maria Pia Notari. Il ricavato sarà devoluto alla fondazione Telethon.