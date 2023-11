Videocontest: "Un giorno da Certosino", proroga per partecipare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ci sarà tempo fino al 9 dicembre 2023 per partecipare alla seconda edizione di “Un giorno da Certosino” progetto di promozione culturale realizzato dalla Cooperativa sociale “Il Sentiero” di Teggiano e sostenuto dalla Regione Campania. Il progetto, attraverso il Video contest “Racconta una tradizione del tuo paese in 3 minuti” ha quale obiettivo la realizzazione di elaborati video che valorizzino il patrimonio immateriale regionale e che promuovano le singole identità territoriali, attraverso storie di cultura locale, con attenzione ai riti, usi, costumi e alle tradizioni legate al cibo, all’artigianato, alla religione, al mondo contadino. Il Video contest si rivolge quest’anno non solo alle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche alle associazioni di promozione culturale, ai Forum dei Giovani e alle Pro Loco della Campania.

«Abbiamo deciso di prorogare la scadenza al 9 dicembre - dice Fiore Marotta presidente della Cooperativa sociale Il Sentiero – per dare maggiori opportunità di partecipazione. Ci auguriamo che in queste due settimane il nostro appello venga accolto e che vengano realizzati numerosi video dedicati alle tradizioni della nostra regione.». Resta invariata la data di premiazione dei vincitori fissata per Lunedì 18 dicembre presso la Certosa di San Lorenzo a Padula. Gli elaborati video potranno essere “caricati” sul sito www.ungiornodacertosino.it entro il termine del 9 dicembre 2023. I video vincitori – 3 votati dal web e 3 dalla giuria di qualità- riceveranno premi in denaro. Nella giornata dedicata alla premiazione, il progetto “Un giorno da Certosino” offrirà la possibilità di partecipare al “Laboratorio dei Monaci spezieri” a cura del dott. Riccardo Di Novella, Direttore dell'Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni di Sassano. Sarà inoltre possibile addentrarsi alla scoperta della Certosa di San Lorenzo, patrimonio Unesco dal 1998, grazie alle visite della Guida turistica Giuseppe Verga. Info e modalità di partecipazione su: www.ungiornodacertosino.it