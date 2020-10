"Esporremo i risultati dei tamponi, ma resteremo aperti": la protesta silenziosa lanciata dal Bidibar

Dice "no" alla chiusura, ma "sì" al rispetto delle norme anti-Covid ed anche al coprifuoco, Anna Bisogno del Bidibar, vicino alla Cittadella Giudiziaria, a Salerno. La titolare del locale, prendendo le distanze da ogni forma di protesta violenta o, nel migliore dei casi, "pericolosa" per assembramenti e folla incontrollata, lancia un appello a tutti gli esercenti al fine di opporsi civilemente alla decisione di chiusura totale in Campania annunciata dal Governatore Vincenzo De Luca.

L'appello di Anna Bisogno