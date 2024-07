Comune di Salerno, si attiva il portale di Protezione Civile

Il Comune di Salerno ha attivato il Portale di Protezione Civile, strumento per agevolare la comunicazione con cittadini per una città fruibile e sicura. Il portale riveste una duplice funzione: da un lato portare alla conoscenza dei cittadini il piano di protezione civile, dall’altro porre realmente il territorio come base comune delle competenze dei singoli settori che su di esso intervengono.

L'incontro

La presentazione alla stampa ed ai cittadini si terrà martedì 16 luglio alle ore 10.30 nella Sala del Gonfalone. Parteciperanno: il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Locale e Protezione Civile Claudio Tringali, il dirigente del settore Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile Paola Valvo ed il responsabile del servizio di Protezione Civile Roberto Nobile, ma anche tutti i dirigenti dei settori convolti nel progetto di condivisione banche dati finalizzato al miglioramento della sicurezza di cittadini e turisti.