Cultura e promozione turistica: siglato un protocollo d'intesa tra il Comune di Angri e la Pro Loco

Il Comune di Angri ha siglato un protocollo d'intesa con la Pro Loco cittadina al fine di garantire il patrocinio morale dell'amministarzione a tutte le iniziative in calendario oltre che manifestazioni legate a storia, tradizioni, arte e cultura.

Il protocollo

Dopo l'approvazione in Giunta, su proposta del vicesindaco nonché assessore alla cultura Antonio Mainardi, è stato firmato il protocollo d'intesa col presidente della Pro Loco Angri Aldo Severino. Un importante traguardo per l'associazione cittadina aderente a tutt’oggi all’UNPLI Nazionale per tramite del comitato regionale.

La Pro Loco potrà quindi operare in sinergia con l'Ente per la realizzazione di attività di sviluppo e promozione del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione. La comune collaborazione ha il fine ultimo di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio turistico e culturale del Comune di Angri nelle sue realtà, legati principalmente ad aspetti ambientali, artistici, storici, sociali, scolastici, folcloristici ed artigianali.

I commenti

"Insieme al consiglio direttivo e a tutto il gruppo esecutivo ed organizzativo della Pro Loco - spiega il presidente Pro Loco Aldo Severino - ringrazio l'amministrazione comunale e in modo particolare l'assessore alla cultura nonché vicesindaco Antonio Mainardi, che fin dall'inizio ha sposato questo progetto di collaborazione seguendone tutto l'iter burocratico. Riteniamo fondamentale - continua - l'attribuzione della sede per poter svolgere nel migliore dei modi le attività ad esclusivo vantaggio dei cittadini angresi in primis e di tutti i turisti che vorranno ammirare il nostro territorio e le bellezze in esso contenute. Da quest'anno abbiamo anche il supporto dei giovani del servizio civile oltre che di un gruppo di ragazzi che con entusiasmo ha già deciso di arricchire, ognuno con le proprie competenze e propensioni, la famiglia Pro Loco, a cui, ribadiamo tutti possono partecipare e collaborare, singoli cittadini e associazioni culturali con idee e progetti" conclude Severino.

Una sede che servirà anche come vero e proprio info point turistico, uno sportello per la promozione della città, in un periodo in cui l'interesse del patrimonio monumentale di Angri, in particolare del Castello Doria, sta crescendo in una maniera esponenziale.

"Sono soddisfatto della sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Pro Loco Angri - dichiara il vicesindaco Antonio Mainardi - sono sicuro che insieme al presidente Aldo Severino ed a tutto il gruppo esecutivo riusciremo a programmare eventi e manifestazioni atte a promuovere tutte le bellezze che la nostra Angri ha da mostrare. L'individuazione della nuova sede renderà la collaborazione tra le parti ancora più importante sempre nell'ottica della valorizzazione delle nostre bellezze. Sono già tanti i progetti in programma che vedranno la luce nei prossimi giorni, a partire dalle visite guidate al nostro Castello, che sarà fruibile gratuitamente da tutti a partire dal mese di maggio".