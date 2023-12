La Provincia di Salerno aderisce alla Giornata dei diritti umani e alla marcia della pace

La Provincia di Salerno aderisce alla Giornata Internazionale dei diritti umani e alla Marcia della Pace e della Fraternità che si svolgerà ad Assisi il 10 dicembre 2023, in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Il messaggio di Alfieri

“Ho voluto che la Provincia di Salerno aderisse - dichiara il presidente Franco Alfieri - perché penso sia doveroso per le istituzioni scendere in campo per fermare guerre e violazioni dei diritti umani, in ogni parte del mondo. Condivido l’appello di Papa Francesco che dice “Basta fratelli, basta! A Gaza si soccorrano subito i feriti, si proteggano i civili, si facciano arrivare molti più aiuti umanitari a quella popolazione stremata, si liberino gli ostaggi”. Non possiamo più assistere immobili alla sistematica violazione del diritto internazionale che l’Onu ha adottato dopo l'orrore di due guerre mondiali, proprio per tutelare l’umanità dalla barbarie.Questo 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ci porta a riflettere, ora più che mai, sull’importanza di tutelare ed esigere il rispetto del diritto umanitario. Mi piace sempre ricordare che la speranza siamo noi. Spetta a noi, cittadini e Istituzioni, imprimere il cambiamento. E noi ci schieriamo contro ogni violenza e guerra a protezione di bambini, donne e civili innocenti”.