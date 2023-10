A Salerno torna "Puliamo il Mondo": primo appuntamento domenica 15 ottobre

Torna anche per il 2023 la campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”, edizione italiana di Clean up the World. La prima iniziativa si terrà domenica 15 ottobre alle ore 11.30 presso i giardini Ghandi della Chiesa Gesù Redentore nel quartiere Europa in compagnia della comunità Laudato Sì ed in collaborazione con Salerno Pulita spa.

L’iniziativa

Legambiente, a tal proposito, invita tutta la cittadinanza “a partecipare a questa iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per rendere la città più pulita e vivibile”. “Il Pim – spiegano gli ambientalisti - si pone l’obiettivo di diffondere l ‘idea che è possibile un mondo nel quale la cultura ambientale sia fondata sulla tutela dell’esistente, sulla promozione di scelte, idee e comportamenti che riescano a incidere concretamente e positivamente su un futuro sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura”. A seguire ci saranno nuovi appuntamenti con “Puliamo il Mondo”, che vedranno interventi di pulizia da rifiuti nelle zone collinari della città in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Salerno e di pulizia dalle plastiche nelle acque porto di Salerno in collaborazione con il Club Velico.