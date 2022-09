/ Via Carnelutti Francesco

Salerno: tutto pronto per "Puliamo il mondo per un clima di pace"

De Sio: "Quest’anno partecipare a puliamo il mondo ha un significato ulteriore, occorre aver cura dei nostri territori per coltivare bellezza e benessere ma anche per collaborare a un disegno comune di pace e di salvaguardia del pianeta: sconvolgimenti climatici e guerre ci fanno sentire quanto sia fondamentale fare la propria piccola parte, in qualunque luogo si viva"