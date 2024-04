Tanta curiosità, stamattina, in occasione dell'iniziativa di pulizia ambientale per la giornata della terra. Alle 10 di oggi, i volontari si sono trovati presso la spiaggia in via Capitolo San Matteo, all'angolo via Allende. Plastica e rifiuti di ogni tipo, dunque, sono stati rimossi dalla sabbia.

Foto di Guglielmo Gambardella