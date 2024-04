Voglio un mondo Pulito, Lega del Cane e Otaku Garden ripuliscono il Corso di Salerno

Un sabato mattina all'insegna della civiltà e del rispetto per l'ambiente, a Salerno. Sul Corso Vittorio Emanuele, infatti, il gruppo Voglio un Mondo Pulito è stato impegnato nella raccolta di cicche sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno insieme ai ragazzi di Otaku Garden e della Lega Del Cane, in compagnia, questi ultimi, degli amici a 4 zampe ospiti della struttura di Ostaglio. Raccolti, dunque 0,6 kg di indifferenziato, 0, 4 kg di plastica, 1,1 kg di cicche, 0,1 kg di Raee per un totale di 2,2 kg di rifiuti rimossi.

Le associazioni hanno dunque sensibilizzato la cittadinanza al rispetto verso l’ambiente e gli animali, promuovendo le attività e rispondendo ai quesiti dei cittadini.