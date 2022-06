Erbacce e sporcizia in Largo Abate Conforti: scendono in campo i residenti e ripuliscono tutto

Erbacce e rifiuti deturpano la Salerno antica. Così, rimboccandosi le maniche, i residenti del centro storico, venerdì pomeriggio, hanno provveduto alla pulizia di Largo Abate Conforti.



"Delle famiglie che abitualmente vivono Largo Abate Conforti e i cui figli e figlie vi passano il tempo a giocare, stufe dello stato di abbandono e della sporcizia, supportate da cittadini e cittadine del nostro Comitato, si sono prese cura della piazza - racconta il Comitato Centro Storico- Sono stati rimossi i rifiuti dalle aiuole (due sacchi pieni di indifferenziato più un bidone di bottiglie di vetro), sono state tolte le erbacce che crescevano dagli interstizi lungo i muri perimetrali e nell’opera in pietra della fontana ed è stata tagliata per quanto possibile l’abbondante erba secca dalla più grande delle aiuole". Inoltre, sono state messe a dimora piantine di rosmarino prostrato nelle fioriere vuote e in una delle aiuole tonde con la palma e lavate con l’acqua le sedute rese sporche dal versamento accidentale di bibite. Le stesse persone si sono impegnate a proseguire la cura di questo luogo, provvedendo ad irrigare le piantine messe a dimora. "Confidiamo che allo spazzamento della piazza e alla rimozione dei rifiuti anche dalle aiuole, provveda d’ora in poi Salerno Pulita in modo più adeguato di quanto fatto finora", concludono dal Comitato.