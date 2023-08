L'omaggio ai carabinieri del pittore Mangone: "La mia tela dedicata al generale Dalla Chiesa"

Il pittore Fernando Alfonso Mangone dedica un'opera al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa come omaggio ai carabinieri. La tela è stata consegnata alla stazione dei carabinieri di Buccino.

L'opera d'arte

"La scelta di donare l'opera proprio a questa stazione - si legge nella nota dell'artista - sottolinea l'importanza della presenza costante delle forze dell'ordine nella comunità e il legame profondo che unisce l'arte e la sicurezza pubblica. La storia che accompagna questa tela risale a un tempo lontano, e il maestro Mangone ha voluto trasmettere attraverso il suo lavoro la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro le mafie e le brigate rosse. Il Generale Dalla Chiesa rappresenta un faro di speranza e determinazione per tutti coloro che indossano una divisa e si impegnano quotidianamente per la giustizia e la libertà. Non è la prima volta che il maestro Mangone dimostra la sua volontà di onorare le istituzioni e le realtà religiose radicate nelle sue aree interne. La sua opera artistica rappresenta un ponte tra la bellezza dell'arte e l'impegno civile, un messaggio che continua a risuonare attraverso i colori e le forme che popolano le sue tele. La donazione di questa opera d'arte è un segno tangibile dell'unità e della collaborazione tra la comunità artistica e le forze dell'ordine, un modo per ricordare il sacrificio del Generale Dalla Chiesa e ispirare tutti a perseguire valori di legalità, impegno e dedizione alla causa comune".