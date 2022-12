Qualità dell'aria: i dati dell'Arpac promuovono la provincia di Salerno

Buone notizie per la provincia di Salerno. I dati delle centraline dell'Arpac che monitorano la qualità dell'aria, infatti, promuovono l'aria della nostra provincia.

I dati

Le centraline dell'Arpac segnalano le giornate in cui i PM10 superano la soglia giornaliera di 50 µg/m3 che il D.Lgs. 155/2010 stabilisce non sia superata più di 35 volte nel corso dell’anno. Sono 40 le centraline in Campania di cui 7 nella nostra provincia.

Nella città di Salerno le centraline sono due. Quella posizionata in via Vernieri ha sforato i 50 µg/m3 solo per 5 giorni quest'anno, mentre quella di Parco Mercatello 6. A Nocera, Cava e Battipaglia gli sforamenti sono stati, rispettivamente, 18, 12 ed 11. Buone notizie, infine, in Cilento dove le centraline di Polla e di Ottati hanno sforato i limiti solamente per 5 ed 8 giorni.