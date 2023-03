Salerno: i dati Arpac promuovono la qualità dell'aria nella nostra provincia

L'Arpac promuove a pieni voti la qualità dell'aria nella nostra provincia. Le 7 centraline presenti sul territorio provinciale, infatti, non segnalano eccessi particolare di concetrazione µg/m3 del PM10.

I dati

La legge stabilisce che la concetrazione di PM 10 non debba superare media annuale di 40 µg/m3 e limita a 35 i giorni consentiti di superamento di 50 µg/m3. La tabella Arpac del 2 marzo individua, per la stazione di rilevamento di Salerno - via Vernieri, in 7 i giorni di superamento e una media annua di 20 µg/m3 di PM10.

A Cava de' Tirreni e Nocera Inferiore, invece, la media di PM10 µg/m3 è rispettivamente 21 e 24 mentre i giorni di superamento di 50 PM10 µg/m3 sono 12 e 23. A Battipaglia la media di concetrazione di PM10 è di 23 ed i giorni di superamento di soglia sono 13. A Polla ed Ottati la media di PM10 µg/m3 è rispettivamente 17 e 18 ed i giorni di superamento sono solon 6 e 9. Sempre a Salerno, infine, la stazione di rilevamento di Parco Mercatello non ha raggiunto il rendimento dell'85%.