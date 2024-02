Parte il “IV Concorso Nazionale di racconto breve e poesia”: ecco come partecipare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovedì 29 febbraio prossimo parte la quarta edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e di Poesia “Siamo uguali nella diversità” ispirato all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 promosso dall’associazione Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili.Siamo dunque alla quarta edizione dopo una terza, la cui cerimonia di premiazione è avvenuta in presenza il 20 ottobre 2023 presso il Palazzo della Provincia a Salerno, che ha visto risultati più che lusinghieri con una partecipazione corale sia di adulti che di ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo.

Il Concorso si avvale del patrocinio morale della Provincia di Salerno e del Comune di Pellezzano.

Vediamo più nello specifico come è organizzata la kermesse.

Le sezioni a concorso, sono 2:

A) Racconto inedito breve in lingua italiana;

B) Poesia inedita in lingua italiana.

E’ possibile partecipare ad una sola sezione del Concorso

La partecipazione al Concorso Letterario è aperta a tutti ed è totalmente gratuita.

I testi dovranno essere inviati per e-mail a mondisostenibili@gmail.com entro e non oltre venerdì 31 maggio 2024 e saranno valutati da una giuria di esperti in campo letterario e dello sviluppo sostenibile.

La Cerimonia di Premiazione vi sarà, come di consueto, venerdì 25 ottobre 2024 a Salerno a partire dalle ore 17 presso il Palazzo Bottiglieri, sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno in Via Roma 104.

Il bando e le schede di partecipazione al concorso possono essere scaricati dalla pagina Facebook dell’associazione (Centro Studi Mondi Sostenibili), dal blog https://mondisostenibili.blogspot.com o richiesti via mail scrivendo a mondistenibili@gmail.com.