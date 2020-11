Quattro gemellini vedono la luce al Ruggi: la speranza che sboccia ai tempi del Covid

Un raggio di sole in questo periodo buio. Mercoledì, al Ruggi, hanno visto la luce 4 gemellini, assistiti dal noto ginecologo Mario Polichetti e alla sue equipe, nel reparto Gravidanza a Rischio di Salerno. In particolare, gioia grande per la neo mamma Anna Ciao che ha partorito Matteo e Francesco del peso di 2 kg e 2,170 kg e per la signora Ester Petrone che ha potuto abbracciare le sue due gemelline, Flavia e Carlotta, dal peso di 2,8 kg e 2,520 kg.

"Eventi come la nascita di questi 4 meravigliosi gemellini danno speranza e forza per andare avanti in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, a causa dell'emergenza Covid-19", ha osservato il dottor Polichetti. Sorrisi e commozione per la vita che, nonostante tutto, continua a sbocciare.