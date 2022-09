Questura di Salerno, oggi la visita della Console Generale della Tunisia

Nella mattinata di oggi, il Questore Giancarlo Conticchio ha ricevuto la Console Generale della Tunisia, Beya Ben Abdelbaki, che ha fatto visita alla Questura di Salerno in occasione della fine della propria missione diplomatica in Italia.

La visita

Nel corso del cordiale incontro, la Signora Console ha voluto esprime al Questore e alla Polizia di Stato i più sentiti ringraziamenti per la sollecita collaborazione che in questi anni non è mai venuta meno, evidenziando lo spirito di fratellanza perseguito e conseguito tra il popolo italiano, le sue istituzioni e il popolo tunisino.Il Questore Conticchio, nel salutare la diplomatica, ha espresso l’auspicio che il rapporto instaurato si possa consolidare e rinnovare nelle future occasioni di collaborazione, ricordando come lo spirito di accoglienza, il calore umano, l’altruismo, siano caratteristiche che accomunano tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. La Signora Console, una volta rientrata in Tunisia, riceverà una nuova nomina come Capo di altra sede diplomatica.