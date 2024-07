Un successo la quinta edizione del Limen Festival: oltre tremila presenze registrate

Si è conclusa con grande successo la quinta edizione del Limen Salerno Festival 2024, tenutasi al Parco dell’Irno dal 26 al 28 giugno. L'evento ha attirato oltre tremila persone, confermando il festival come un appuntamento fisso dell'estate salernitana.

La tre giorni

Il festival ha offerto tre giorni di musica, cultura, workshop e mostre, coinvolgendo migliaia di giovani. La prima serata ha visto esibirsi gli Ex-Otago, band genovese che ha incantato il pubblico con i loro brani più celebri. Giovanni Truppi, con la sua performance magnetica e poetica, e i Fiori di Cadillac, con il loro indie pop riflessivo, hanno arricchito ulteriormente la serata. La seconda serata è stata dominata dal rap, con il concerto travolgente di Nitro e le esibizioni di Grein e Jelecrois, due giovani promesse del rap italiano. Social Tedio e Vanz, con il loro stile unico tra rap e cantautorato, e Atarde, giovane cantautore malinconico, hanno completato il programma. Nella terza serata, diverse proposte musicali hanno animato il palco. Tartaglia Aneuro ha portato una fusione di tammorra napoletana, influenze giapponesi e ritmi africani. Gli Yosh Whale, al loro ritorno al Limen Festival dopo tre anni, hanno creato un’atmosfera suggestiva, mentre i 24 Grana hanno concluso l’evento in un clima di festa ed entusiasmo.

Le attività

Accanto alla musica, il Parco dell’Irno ha ospitato numerose altre attività. Il Limen Expo ha puntato sul recupero e la valorizzazione dei materiali, in linea con la tematica di quest’anno, il Vento. Le esposizioni di opere grafiche e illustrazioni hanno arricchito il festival, così come i talk organizzati in collaborazione con la rivista indipendente Scomodo. Il progetto “Casa Limen” ha rappresentato il culmine del percorso annuale del festival, offrendo spazi di condivisione e aggregazione attraverso il Club del Libro, il Club della Poesia, il Club del Teatro e il Club di Fotografia.