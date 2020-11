Covid e povertà: week-end di raccolta straordinaria, l'iniziativa di Galahad con la Protezione Civile

E' entrata, purtroppo, nuovamente nel vivo, l'emergenza povertà insieme all'emergenza epidemiologica. Innumerevoli, infatti, le famiglie che versano in condizioni economiche precarie, anche a causa della pandemia e della stretta su diverse attività lavorative. Ad essere colpiti, in particolare, i saltuari e gli abusivi che, se in tempi ordinari riuscivano a portare avanti le loro famiglie, oggi, con l'emergenza Covid, faticano persino a provvedere alla spesa.

L'iniziativa

Per rispondere alla richiesta da parte delle persone in difficoltà, dunque, la cooperativa sociale Galahad in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno capitanato dal responsabile all'Emergenza Mario Sposito e con il patrocinio dell'assessorato comunale delle Politiche Sociali guidato da Nino Savastano, intende fornire un aiuto ai meno abbienti. Dal 13 al 15 novembre, presso il Carrefour Market di via Posidonia, a Pastena, si terrà una raccolta di alimenti straordinaria, finalizzata a supportare i salernitani che hanno bisogno di una mano. I clienti del market potranno acquistare qualche prodotto conservabile in più rispetto a quelli a loro utili (olio, pasta, pelati, scatolame ecc.) e riporlo nel carrello dedicato, visibile all'uscita dell'esercizio. La prossima settimana, quindi, la Protezione Civile provvederà al ritiro dei beni raccolti per distribuirli a chi vive nel disagio. "Siamo certi che, anche in quest'occasione, i salernitani dimostreranno quanto sia grande il loro cuore -ha detto la presidente della cooperativa Galahad, la giornalista Marilia Parente - Ringraziamo il Carrefour Market diretto da Carlo Donesi per la disponibilità e sensibilità e, come sempre, il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno sempre in prima linea per i più deboli e il Settore Politiche Sociali, sempre attento ad ascoltare i bisogni di ognuno". Chiunque volesse contribuire, potrà farlo da venerdì a domenica, presso il Carrefour di via Posidonia.