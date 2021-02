Carrello stracolmo per la raccolta alimentare: l'iniziativa si ripete il prossimo week-end

Oltre al Piatto Sospeso che prosegue alla grande, fino stasera e nel prossimo week-end, continua la raccolta alimentare per i meno abbienti presso il Carrefour di via Posidonia e di piazza Sant'Agostino. Ad organizzarla, la cooperativa sociale Galahad insieme al Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno e con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune.

Carrello pieno, sabato, grazie alla generosità dei salernitani che hanno acquistato beni conservabili per le persone in difficoltà che, specie in questo delicato periodo emergenziale, necessitano di un aiuto alimentare. Sarà ancora possibile contribuire all'iniziativa solidale, il prossimo week-end, dal 19 al 21 febbraio, presso il Carrefour di Pastena e quello di piazza Sant'Agostino.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

Gallery