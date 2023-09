Parrocchia di Santa Croce e San Felice: partono la raccolta dei generi alimentari e il "Mercatino dei libri"

Ogni prima domenica del mese, presso la parrocchia di Santa Croce e San Felice di Torrione, si svolge la raccolta di generi alimentari destinati sia alle famiglie meno abbienti del quartiere che alla preparazione di pasti per i senza fissa dimora. L'iniziativa è promossa con la Caritas. I prodotti maggiormente utili sono: olio di oliva o di semi, caffè, zucchero, succhi, latte, tonno e carne in scatola, pasta e pastina, scatolame vario (legumi, pomodori), marmellata, riso, creme al cioccolato, biscotti (preferibilmente pacchi grandi), dado vegetale o altri tipi di dado.

Inoltre, per finanziare le attività della Carita, sempre ogni prima domenica del mese, presso i locali oratoriali ed all’esterno della chiesa si terrà il “Mercatino dei libri”. I titoli in vendita spazieranno in vari generi letterari.