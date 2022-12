Raccolta alimentare dell'associazione Salernitani Doc: buona la prima, si replica il 10 dicembre 

Buona la prima giornata di raccolta, da parte dell'associazione Salernitani Doc, in via Bottiglieri. Ieri, numerosi i cittadini che hanno donato generi alimentari per chi ha più bisogno e il 10 dicembre, dalle 10 alle 12, sarà replicata l'iniziativa solidale.

"Siamo preoccupati, sempre più persone e famiglie si trovano in povertà assoluta o che rischiano di scivolarci nonostante abbiano un lavoro – spiega Massimo Staglioli, presidente dell'Associaizone Salernitani Doc – È fondamentale quindi continuare a sensibilizzare tutti coloro che possono compiere un atto concreto di aiuto. Con la Raccolta Alimentare intendiamo promuovere un gesto educativo semplice e di carità, partecipare a questa iniziativa significa contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione, facendo un gesto concreto a cui tutti siamo invitati".

L'appello