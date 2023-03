Domeniche missionarie, Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano a sostegno dell'iniziativa di Padre Giuà

Al via, per la Quaresima, la campagna di fraternità a sostegno di alcuni fratelli e sorelle della diocesi di Mymensingh: nell'ambito della domenica missionaria, infatti, sarà promossa l'iniziativa di Padre Giuà che riguarda gli elefanti, animali meravigliosi ma, in alcuni contesti, purtroppo anche pericolosi potenzialmente. In molti villaggi ai confini con quella Diocesi, infatti, gruppi di elefanti distruggono il raccolto del riso, diverse piantagioni ed anche alcune abitazioni, arrivando, in qualche caso, ad uccidere delle persone. L'unico mezzo per allontanarli e risparmiare danni e disastri, è usare un fischietto, far rumore e ricorrere a torce di fuoco.

L'appello

Il Vescovo, dunque, ha chiesto aiuto per la ricostruzione di alcune case. Il progetto mira anche a sostenere le attività saveriane nei confronti di tribali, studenti e studentesse. Ad aderire alla raccolta prevista nelle messe dell'11 e del 12 marzo dunque, la parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, come voluto dal parroco, don Marco Raimondo, direttore dell'Ufficio di Cooperazione Missionaria tra le Chiese.