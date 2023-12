Il Natale di Sant'Egidio a Salerno: al via la raccolta di doni per chi è in difficoltà

Fervono i preparativi per il Natale di Sant'Egidio a Salerno. I volontari, come da tradizione, doneranno un regalo a chi è solo, anziano o in difficoltà e chiedono alla comunità tutta di supportare l'iniziativa solidale.

In particolare, risultano utili e graditi cappelli, sciarpe, felpe, tute, borsoni, zaini, k-way, ombrelli tascabili, coperte, collant, calzettoni, rigorosamente nuovi, termos, nonchè prodotti per l'igiene personale e dolci natalizi. Sarà possibile consegnare i prodotti il lunedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 presso la chiesa di Sant'Anna al Porto e il sabato mattina presso la sede di piazza Salvo d'Aquisto 21d (quartiere Sant'Eustachio), su appuntamento, telefonando al 3206487443. Un piccolo gesto per rendere meno amaro il Natale dei più fragili.