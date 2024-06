"Intitoliamo la Tribuna Azzurra a Gianni Novella": al via la petizione a Salerno

Intitolare la Tribuna Azzurra dello Stadio Arechi di Salerno a Gianni Novella: questo l'obiettivo della raccolta firme lanciata da Dario Renda per omaggiare la memoria di Novella che "non era soltanto un tifoso della Salernitana con il sangue granata, né solo un cittadino di Salerno DOC: era un autentico esempio di forza, coraggio e generosità per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo", si legge sulla petizione avviata su Change.org

"Dedicargli la Tribuna Azzurra è un atto doveroso che celebrerebbe non solo la sua passione per la squadra, ma anche i valori umani che ha incarnato. Sarebbe un tributo che risuonerebbe nel cuore della nostra comunità, un segno tangibile di riconoscenza per un uomo che ha dato tanto, non solo come tifoso ma come esempio di vita", scrive Renda. Per aderire alla petizione: Clicca qui