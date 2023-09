Tante adesioni per "Il fiore che non appassisce": raccolti oltre mille euro in suffraggio della signora Rosetta

In tanti hanno aderito all'iniziativa "Il fiore che non appassisce", dedicata alla professoressa Rosa Della Pietra: la famiglia della docente e l'associazione Volontariato Vincenziano di Maiori hanno ringraziato quanti hanno contribuito alla raccolta fondi, giunta a poco più di 1.000 euro che saranno destinati al supporto di due famiglie indigenti di Maiori.

La "signora Rosetta" ha svolto opera di volontariato presso l'Associazione Volontariato Vincenziano, in qualità di Dama della Carità per circa 35 anni, come ricorda Il Vescovado.