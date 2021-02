Battipaglia: il rotary ha raccolto i soldi per acquistare la foto del Ting Ting

Sono andate sold-out in poche ore le opere per finanziare l’acquisto della storica foto del Cinema Ting Ting

Sono andate sold-out le 10 opere donate dall’artista di origini salernitane Marco Gallotta, che vive e lavora a New York da oltre 20 anni, per permettere alla città di Battipaglia di acquistare una compia autenticata, in tiratura limitata, della celebre foto del vecchio cinema Ting Ting (1956) scattata dal famoso fotografo tedesco Thomas Hoepker, che ha documentato, tra le altre cose, la distruzione del World Trade Center dell’11 settembre 2001 con scatti rimasti nella storia.

L'iniziativa

Un’operazione di recupero della memoria promossa dal Rotary Club Battipaglia presieduto da Federico Del Grosso nell’ambito del progetto Logoteca – Arca dei Marchi, ideato dal creativo Luigi Viscido. La foto sarà esposta, su volontà dell’amministrazione comunale guidata da Cecilia Francese, presso il Comune di Battipaglia.

I commenti

"Ho sempre puntato al recupero della memoria e delle tradizioni cittadine, che servono a dare un’anima a un popolo, specie in questo momento di bisogno – ha detto in conferenza stampa la sindaca Francese - Il progetto della logoteca Arca dei Marchi diventerà in futuro un museo ospitato nella scuola De Amicis".

"Questo è il secondo capitolo del progetto di logoteca Arca dei Marchi. Contrariamente a una convinzione errata, Battipaglia ha una storia importante – ha sottolineato Del Grosso - Il modello Rotary è mettere insieme soggetti che regalano il proprio lavoro per un fine collettivo, per questo Rotary ha fatto proprio il progetto pensato da Luigi Viscido per recuperare la nostra storia. Ringrazio i soci del Rotary Battipaglia e del distretto 2100 per aver deciso di finanziare questo progetto, l’amministrazione di Battipaglia per il patrocinio e per averci ospitato all’interno del salotto comunale".

"Cercando informazioni sul nome del cinema raffigurato in foto ho chiesto aiuto su Facebook e ho scoperto che non si trovava a Napoli (come da didascalia) ma era il cinema Ting Ting di Battipaglia. Così ho deciso di contattare Hoepker, un fotografo della storica scuderia Magnum Photo famoso anche per aver ritratto le Twin Towers, lui mi ha detto che questa è la sua foto preferita fra tutti i suoi lavori in Italia, e la didascalia sulla foto è stata corretta con la location giusta. Lavorare sull’identità vuol dire rafforzare il sistema immunitario di una città, per promuovere il rispetto interno ed esterno della nostra città e dei suoi abitanti": ha detto Luigi Viscido.